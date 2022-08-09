Моддеры добавляют мир «Игры престолов» в «Скайрим»
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На канале Heavy Burns появилось новое видео, посвящённое разработке особого мода под названием Skyros для The Elder Scrolls 5: Skyrim. Модификация призвана воссоздать весь мир «Игры престолов» в игре Bethesda.
Сюжет мода будет начинаться со старта самого шоу. История расскажет о том, как в Винтерфелл приезжает король Роберт. После этого можно будет полноценно принимать участие в сюжете и формировать собственный мир Винтерфелла.
В начале ролика автор рассказывает о проекте, а затем показывает 3D-моделирование, основу сюжета, дизайн уровней, музыку и скрипты. Другие детали проекта появятся со временем.
У проекта пока что нет даже примерной даты выхода, но команда постоянно набирает новых людей для работы.
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