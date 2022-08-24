Опрос: выбираем лучшую игру церемонии открытия gamescom 2022

Церемония открытия gamescom 2022, скорее, разочаровала, хотя действительно интересных игр показал вообще-то немало. Мы рассказали практически обо всём, кроме нескольких совсем уж маленьких проектов, поэтому читателям пришло время выбрать лучшую игру мероприятия.
С нашей стороны кажется, что главной звёздочкой церемонии стала Where Winds Meet. На первый взгляд китайский клон Ghost of Tsushima на самом деле раскрывается совершенно с другой стороны, ведь тут можно выбирать профессии и есть взаимодействие с другими игроками в онлайне!
Ещё интересным кажется перезапуск Lords of the Fallen, который станет меньше походить на европейский клон Dark Souls и заимеет побольше оригинальных механик и идей.
И про Dead Island 2 не стоит забывать — сиквел переместится в Лос-Анджелес и получит множество нововведений.
- 24 августа 2022
-
13:42
-
13:13
-
12:41
-
12:40
-
12:11
-
11:34
-
11:19
-
10:51
-
10:34
-
10:01
-
03:38
-
00:28
- 23 августа 2022
-
23:58
-
23:47
-
23:04
-
22:42
-
22:27
-
21:31
-
21:19
-
21:11
-
19:47
-
19:20
-
19:16
-
19:11
-
18:32
-
17:55
-
17:21
-
16:52
-
16:43
-
16:42
-
16:14
-
15:55
-
15:24
-
14:48
-
14:30