Опрос: выбираем лучшую игру церемонии открытия gamescom 2022

Церемония открытия gamescom 2022, скорее, разочаровала, хотя действительно интересных игр показал вообще-то немало. Мы рассказали практически обо всём, кроме нескольких совсем уж маленьких проектов, поэтому читателям пришло время выбрать лучшую игру мероприятия.

С нашей стороны кажется, что главной звёздочкой церемонии стала Where Winds Meet. На первый взгляд китайский клон Ghost of Tsushima на самом деле раскрывается совершенно с другой стороны, ведь тут можно выбирать профессии и есть взаимодействие с другими игроками в онлайне!

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Ещё интересным кажется перезапуск Lords of the Fallen, который станет меньше походить на европейский клон Dark Souls и заимеет побольше оригинальных механик и идей.

И про Dead Island 2 не стоит забывать — сиквел переместится в Лос-Анджелес и получит множество нововведений.