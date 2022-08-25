Люди продолжат скупать PS5 даже после повышения цен, считает аналитик
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25 августа Sony объявила о повышении цен на PlayStation. В среднем цена увеличится на три-пять тысяч рублей в зависимости от региона.
Новость по темеSony повысила цены на PS5 почти во всём мире
Аналитик из Ampere Analysis Пирс Хардинг-Роллс считает, что повышение цены практически никак не скажется на популярности консоли. Всё дело в том, что PS5 до сих пор крайне востребована во всём мире, поэтому её продолжат раскупать как горячие пирожки.
Решение Sony разочарует некоторых покупателей, которые пытались приобрести консоль всё это время или откладывали на неё деньги. Но спрос на PS5 настолько высок, что повышение цены в районе 10% почти не повлияет на продажи устройства.
Хардинг-Роллс также считает, что повышение цены на PS5 сыграет на руку Microsoft. Компания Сатьи Наделлы наверняка сделает упор на доступность своих консолей в рекламе, особенно учитывая куда более дешёвую Xbox Series S.
Новость по темеMicrosoft: PS5 будет продаваться лучше Xbox Series
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