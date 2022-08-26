Сделка Microsoft и Activision Blizzard вызывает вопросы у регуляторов Британии

По данным издания Seeking Alpha, британский антимонопольный регулятор провёл встречу с Microsoft, на которой ведомство выразило свою обеспокоенность сделкой корпорации с Activision Blizzard. Судя по всему, это значит, что соглашение проверят ещё тщательнее, чем планировалось, поэтому предварительный вердикт не появится раньше сентября.
В чём именно заключается обеспокоенность, неизвестно. Возможно, регулятор сомневается в том, что поглощение Activision Blizzard окажет положительное влияние на игровую индустрию. Речи об отмене сделки не идёт — видимо, регулятор решил более детально ознакомиться со всеми нюансами расследования.
Ранее сделку впервые одобрили в Саудовской Аравии. Если всё пойдёт по плану, то Activision Blizzard станет частью Microsoft до конца июня 2023 года.
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