В день премьеры «Властелина колец» первую серию «Дома дракона» выложили на YouTube

HBO решила подколоть Amazon: сегодня, в день премьеры «Властелина колец: Кольца власти» компания выпустила первую версию «Дома дракона» на YouTube. К сожалению, она доступна в ограниченном числе стран вроде США.

«Властелин колец: Кольца власти» и «Дом дракона» — два новых фэнтезийных сериала в известных вселенных. Однако если творение HBO понравилось большинству и бьёт рекорды просмотров (вторую серию беспрецедентно посмотрели больше, чем первую), то у «Властелина колец» пока больше негатива. Критики сдержанно хвалят шоу, а обычные зрители и вовсе ревью-бомбят — общий рейтинг стремительно падает.

При этом у «Колец власти» рекордный для сериала бюджет — на производство потратили свыше $ 400 млн. А вместе с правами затраты приближаются к миллиарду. Это дороже трилогии фильмов.