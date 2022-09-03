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NAVI сыграет против BetBoom в полуфинале отборочных на The International по Dota 2

NAVI сыграет против BetBoom в полуфинале отборочных на The International по Dota 2
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По итогам первого дня квалификации The International 2022 по Dota 2 для Восточной Европы определились все полуфиналисты верхней сетки, а также первые команды, которые покинули отборочный турнир.

Украинский клуб Natus Vincere смог одержать волевую победу над HellRaisers (2:1), а BetBoom Team уверенно победила One Move (2:0). Победители этих серий в следующем матче сыграют друг против друга, а во втором полуфинале встретятся Virtus.pro (Outsiders) и Mind Games.

Проигравшие попали в нижнюю сетку, где поражение означает вылет с турнира. Сегодня там прошли два матча — российская cybercats обыграла HYDRA из Кыргызстана, а чемпион России по компьютерному спорту X3 переиграла состав Team Unique.

Фото: Liquipedia.net

Квалификация на чемпионат мира The International 2022 по Dota 2 для команд Восточной Европы проходит с 3 по 7 сентября. Сильнейшая команда пройдёт в групповой этап турнира, ещё две сыграют в межрегиональном турнире последнего шанса в Сингапуре.

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