В Red Dead Redemption 2 официально добавили FSR 2.0 от AMD

Свежий патч Red Dead Redemption 2 для ПК добавил пару действительно нужных технических возможностей: FSR 2.0 для улучшения картинки и Reflex от NVIDIA для снижения задержки ввода (но только для геймпадов).

Вдобавок в Red Dead Online добавили три новые миссии-телеграммы.

Недавно Rockstar объявила, что перестанет активно поддерживать Red Dead Online — освободившиеся ресурсы компания перенаправит на производство Grand Theft Auto 6. Публично компания не называет даже примерные сроки выпуска, но журналисты ожидают старт продаж не раньше конца 2024 года.

При этом провальный запуск сборника GTA: The Definitive Edition в значительной степени повлиял на планы компании. Издатель задумывал ремастер или ремейк первой Red Dead Redemption, но теперь отложил идею до релиза GTA 6.