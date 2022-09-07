Трафик Rutube составляет всего 2% от показателей YouTube
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По информации СМИ, российский сервис Rutube показал сильный рост трафика за первые восемь месяцев 2022 года. Несмотря на это, доля трафика площадки составляет лишь 2% от трафика YouTube.
При этом аудитория самого Rutube растёт, однако в летний период трафик начал снижаться. Показатели за лето вдвое ниже результатов за март. А вот трафик YouTube вырос, хоть и незначительно.
Наибольший прирост трафика за восемь месяцев 2022 года показал Rutube. В 1,7 раза больше трафика было потрачено на это приложение за неделю с 15 по 21 августа, чем за первую неделю января. Количество пользователей за это время увеличилось в 1,2 раза. YouTube за этот же период увеличил и количество пользователей, и объёмы трафика в 1,2 раза.
Как отметили различные операторы связи, летнее падение трафика — это привычное дело, а сейчас ситуация будет стабилизироваться.
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