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MMO по «Властелину колец» развалилась из-за Amazon и Tencent

MMO по «Властелину колец» развалилась из-за Amazon и Tencent
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Большую MMO по вселенной «Властелина колец» отменили ещё в прошлом году. А недавно президент Amazon Games Кристоф Хартманн рассказал, что после того, как разработчиков проекта приобрела Tencent, компании не смогли наладить сотрудничество.

По словам Хартманна, Amazon и Tencent не смогли стать партнёрами потому, что обе — огромные компании.

Изначально Amazon для разработки игры заключила сделку с небольшой гонконгской компанией Leyou. Но в декабре 2020-го её поглотила Tencent. Это и положило конец работе над проектом. Middle-earth Enterprises, которая владеет правами на произведения Джона Р.Р. Толкина, отменила права на бренд в рамках новой MMO и попросила Amazon заключить новый договор с Tencent.

Мы могли бы работать вместе с Tencent, но я думаю, что мы слишком большие компании, чтобы стать настоящими партнёрами, которые совместно работают над проектом, где они владеют лицензией, а мы разрабатываем игру. Поэтому мы решили, что лучше не работать вместе.
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