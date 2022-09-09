Вышла третья серия сериала по «Властелину колец»

В онлайн-кинотеатре Prime Video состоялась премьера третьего эпизода сериала «Властелин колец: Кольца власти». Четвёртая серия выйдет 16 сентября, а всего в первом сезоне будет восемь эпизодов.
Действие шоу разворачивается во Вторую эпоху Средиземья, за тысячелетия до событий «Хоббита» и «Властелина колец». В сериале показывают эпоху, когда были сформированы союзы и силы, а королевства процветали и разорялись.
«Властелин колец: Кольца власти» стал самым дорогим шоу в истории с бюджетом, превысившим $ 700 млн. Главные роли в сериале исполнили Роберт Арамайо, Бенджамин Уокер, Морвед Кларк и другие.
«Кольца власти» активно обсуждают в сети как из-за спорного сценария, так и из-за подбора актёрского состава. Многие известные люди уже высказались на этот счёт. К примеру, Илону Маску сериал вообще не понравился, а каст оригинальной трилогии Питера Джексона выступил против расизма.
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