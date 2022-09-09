EHOME покинула китайскую квалификацию к The International 2022

Состав легендарного китайского клуба EHOME завершил выступления в региональном отборочном турнире к The International 2022 по Dota 2, не выиграв ни одной карты.

После вчерашнего поражения от CDEC пятёрка Чана zzq Цзыцяна не смогла ничего противопоставить ShenZhen в нижней сетке и вновь проиграла со счётом 0:2.

Сегодня отборочный турнир к TI11 для Китая также покинули Team MagMa, Team Fusion и LBZS. В борьбе за три слота в Сингапуре остаётся восемь коллективов.

Сетка китайской квалификации TI11 Фото: Liquipedia.net

EHOME — одна из старейший киберспортивных организаций, созданная в 2004 году. На первом The International 2011 состав команды занял второе место, уступив лишь Natus Vincere в финале, затем EHOME неоднократно побеждала и занимала призовые места на самых престижных турнирах по Dota 2.