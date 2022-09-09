EHOME покинула китайскую квалификацию к The International 2022

Состав легендарного китайского клуба EHOME завершил выступления в региональном отборочном турнире к The International 2022 по Dota 2, не выиграв ни одной карты.
После вчерашнего поражения от CDEC пятёрка Чана zzq Цзыцяна не смогла ничего противопоставить ShenZhen в нижней сетке и вновь проиграла со счётом 0:2.
Сегодня отборочный турнир к TI11 для Китая также покинули Team MagMa, Team Fusion и LBZS. В борьбе за три слота в Сингапуре остаётся восемь коллективов.
Сетка китайской квалификации TI11
Фото: Liquipedia.net
EHOME — одна из старейший киберспортивных организаций, созданная в 2004 году. На первом The International 2011 состав команды занял второе место, уступив лишь Natus Vincere в финале, затем EHOME неоднократно побеждала и занимала призовые места на самых престижных турнирах по Dota 2.
- 9 сентября 2022
-
23:32
-
23:18
-
23:09
-
22:37
-
22:33
-
22:27
-
21:56
-
21:11
-
20:24
-
19:37
-
18:44
-
18:27
-
18:10
-
17:37
-
17:27
-
17:15
-
16:40
-
16:09
-
16:07
-
16:06
-
15:56
-
15:21
-
15:18
-
14:33
-
13:43
-
13:15
-
12:27
-
11:58
-
11:23
-
10:51
-
10:17
-
09:44
-
09:23
-
00:44
-
00:17