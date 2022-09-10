Китайские Xtreme и RNG вышли в предварительный этап The International в Сингапуре

По итогам третьего игрового дня китайской квалификации на The International 2022 по Dota 2 определились оба финалиста верхней сетки — эти команды гарантированно войдут в число призёров и как минимум сыграют в предварительном этапе Last Chance Qualifier.
И Xtreme Gaming, и Royal Never Give Up уверенно выиграли свои матчи и теперь будут сражаться за прямую путёвку на The International 2022. За третий призовой слот завтра поведут борьбу четыре команды нижней сетки, среди которых Vici Gaming и Invictus Gaming.
Фото: Valve
Квалификация на чемпионат мира The International 2022 по Dota 2 для команд Китая проходит с 8 по 12 сентября. Сильнейшая команда пройдёт в групповой этап турнира, ещё две сыграют в межрегиональном турнире последнего шанса в Сингапуре.
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