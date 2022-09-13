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Раскрыта цена первого белорусского ноутбука — от 31 тыс. рублей

Раскрыта цена первого белорусского ноутбука — от 31 тыс. рублей
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В начале месяца президент Беларуси Александр Лукашенко представил первый белорусский ноутбук, который специалисты собрали на заводе «Горизонт».

На презентации устройства президент не назвал никаких характеристик и не раскрыл цену. Она стала известна благодаря телеканалу «Беларусь 1», члены которого посетили «Горизонт» и пообщались с создателями аппарата. Цена ноутбука составит примерно 1300 белорусских рублей (примерно 31 тыс. рублей).

Отмечается, что за эти деньги можно получить гаджет в базовой комплектации с экраном в 15,6 дюйма. Остальные характеристики, вероятно, раскроют позже.

Фактически массовое производство ноутбука уже готовы начать. К тому же, отмечают в телеканале «Беларусь 1», желающие купить устройство уже есть, и их немало.

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