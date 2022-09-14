Участник квалификации к The International 2022 пил пиво во время решающего матча

Зрители отборочного турнира к The International по Dota 2 обратили внимание на поведение одного из игроков Lilgun во время матча на вылет с Army Geniuses. Судя по веб-камере, во время игры он пил пиво.

Позже пользователи определили, что могло быть в банке керри монгольской команды — в руке Алтангинжийна x123 Билгууна они узнали популярную в Азии марку пенного напитка.

К сожалению, «допинг» не помог монгольскому киберспортсмену. Lilgun уступила Army Geniuses со счётом 1:2 и покинула отборочный турнир, лишившись последнего шанса выступить на главном турнире по Dota 2.

Финальный этап чемпионата мира The International 2022 пройдёт во второй половине октября в Сингапуре. Призовой фонд турнира составит более $ 11 млн.