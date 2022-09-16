В Dota 2 добавили новую личность героя Phantom Assasin. Её получат владельцы Battle Pass
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Разработчики Dota 2 добавили в игру новую личность Phantom Assassin — персонаж получит другую модель, иконки и эффекты способностей, реплики, а также другие игровые элементы, которые будут отличаться от стандартных.
Предмет Exile Unveiled превратит Phantom Assassin из женщины в мужчину. По лору игры, им станет изгнанник Асан, охоту на которого ведут Сёстры Вуали — орден ритуальных убийств, воспитавший оригинального персонажа Мортред.
Одного за другим его стражей забирали кинжалы потаённых убийц, но теперь Асан наконец готов выйти из тени — чтобы исполнить тёмные пожелания своих наставников и воплотить роковые пророчества, вселяющие в оракула ужас.
Как и предполагалось, получить эту личность смогут владельцы боевого пропуска к The International 2022, достигнув 296-го уровня. Если не прокачивать Battle Pass самостоятельно, стоимость предмета составит 7975 рублей.
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