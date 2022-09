Team Secret вышла в предварительный этап The International 2022

Определились все три призёра квалификации к The International 2022 по Dota 2. В решающем матче нижней сетки Team Secret смогла переиграть Into The Breach со счётом 2:1.

Это позволило команде Клемента Puppey Иванова присоединиться к Entity Gaming и Team Liquid. Эти три коллектива сегодня вечером разыграют слот в групповую стадию The International и два места в предварительный этап Last Chance Qualifier, который также пройдёт в Сингапуре.

Фото: Liquipedia

После небольшой паузы Team Secret сыграет с Team Liquid до двух побед. Сильнейшая команда в 18:30 по московскому времени встретится с Entity Gaming — а победитель гранд-финала отберётся на TI11 напрямую.

Чемпионат мира The International 2022 по Dota 2 состоится с 15 по 30 октября в Сингапуре. Призовой фонд превысит $ 11 млн.