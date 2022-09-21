«Ощути новую реальность». Sony выпустила рекламу PlayStation VR2
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Sony выпустила новый рекламный ролик, посвящённый гарнитуре виртуальной реальности PlayStation VR2. В видео с подзаголовком «Ощути новую реальность» авторы подчеркнули особенности шлема, среди которых 4К-разрешение очков, отслеживание взгляда, обзор в 110 градусов и адаптивные триггеры контроллера. Кроме того, Sony показала новые кадры из Horizon Call of the Mountain и шутера Firewall Ultra.
При этом Sony до сих пор не назвала точную дату выхода PlayStation VR2. Официально гарнитура поступит в продажу в начале 2023 года и будет доступна только для PS5.
Ранее PS VR2 уже оценили журналисты и остались в восторге: они называют шлем настоящим прорывом. Но есть и ложка дёгтя: игры с PS VR на нём работать не будут.
Новость по темеЖурналисты впервые поиграли в PS VR2. Они в восторге
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