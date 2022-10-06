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В Need for Speed Unbound не будет русского языка

В Need for Speed Unbound не будет русского языка
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Electronic Arts открыла предзаказы Need for Speed Unbound в Steam по цене в $ 70. На странице игры издатель также указал все доступные языки, на которые переведут проект, включая китайский, корейский и даже бразильский португальский. К сожалению, новая NFS выйдет полностью без русского языка — то есть даже без субтитров и уж тем более озвучки.

Судя по всему, EA решила не переводить свои новые игры на русский язык из-за ухода в марте — перевода не будет и у Dead Space. При этом FIFA 23 получила локализацию, включая даже описание обновлений, которые выпускают довольно часто. Решение кажется довольно странным, ведь на русском языке говорят не только в России.

Need for Speed Unbound выйдет 2 декабря на PS5, Xbox Series и ПК. Оформившие предварительный заказ получат доступ к гонке на три дня раньше — 29 ноября. Ранее авторы представили системные требования гонки.

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