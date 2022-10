Системные требования New Tales from the Borderlands

Gearbox Software опубликовала системные требования New Tales from the Borderlands. Для запуска потребуется довольно бюджетная сборка: Intel Core i5-4690K, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня GeForce GTX 960.

Минимальные

Процессор — Intel Core i5-4690K или AMD Ryzen 3 1300x

— Intel Core i5-4690K или AMD Ryzen 3 1300x Видеокарта — GeForce GTX 960 или Radeon RX 470;

— GeForce GTX 960 или Radeon RX 470; Оперативная память — 8 ГБ;

— 8 ГБ; Место на диске — 30 ГБ.

Рекомендуемые

Процессор — Intel Core i5-4770 или AMD Ryzen 5 2600;

— Intel Core i5-4770 или AMD Ryzen 5 2600; Видеокарта — GeForce GTX 1060 или Radeon RX 590;

— GeForce GTX 1060 или Radeon RX 590; Оперативная память — 8 ГБ;

— 8 ГБ; Место на диске — 30 ГБ.

New Tales from the Borderlands выходит 21 октября на ПК и консолях. К сожалению, в России проект не выйдет из-за ухода 2K с рынка РФ.