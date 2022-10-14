NS — об исключении Solo из состава NAVI по Dota 2: это может быть концом его карьеры

Стример и аналитик Ярослав NS Кузнецов высказался об исключении Алексея Solo Березина из состава Natus Vincere по Dota 2. По его словам, это было довольно ожидаемо и такими темпами легендарный 32-летний игрок может и вовсе закончить карьеру.

Solo покинул Na`Vi, ну ожидаемо весьма, учитывая результаты и слухи о том, что все там с Solo поссорились (или наоборот, не суть). Есть подозрение, что и карьера закончится на этом моменте. Ну поглядим, может, попробует ещё что, есть одна команда перспективная, там в целом мидер сильный!

Решение расстаться с капитаном из России было принято из-за неудовлетворительных результатов — 11 октября команда покинула чемпионат мира The International, проиграв два матча на стадии отборов.

Ранее ходили слухи, что ещё до старта турнира игроки NAVI серьёзно поссорились с Березиным и хотели исключить того из команды, однако решили доиграть до отборочных соревнований на The International 2022. Российский игрок выступал за клуб с сентября 2021 года.

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