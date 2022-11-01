EA рассказала о «Кубке мира» для FIFA 23 в честь чемпионата мира по футболу

EA рассказала о готовящемся ивенте к чемпионату мира по футболу 2022 в FIFA 23. Он стартует уже 9 ноября и будет доступен всем обладателям футсима.
Основным нововведением станет отдельный режим под названием «Кубок мира», в котором пользователи смогут устроить собственный турнир. Например, убрать определённых участников и добавить тех, кто так и не прошёл на чемпионат. Кроме того, геймеры смогут следить за ходом чемпионата мира прямо в игре и даже переигрывать некоторые матчи с ботами. К сожалению, EA не предусмотрела кооперативные режимы, так что играть можно будет либо против ИИ, либо против других игроков.
Настройка сборных в режиме «Кубок мира»
Что касается режима Ultimate Team, то для него разработчики подготовят специальные карточки, задания и оформление стадионов в духе чемпионата мира. Также разработчики добавят отдельных «Героев» FUT в стилистике турнира. Чего-то грандиозного, судя по всему, ждать не приходится.
Ранее журналист Том Хендерсон заявлял, что EA готовит множество мелких ивентов после 9 ноября. Возможно, EA Sports ещё не раскрыла все свои карты.
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