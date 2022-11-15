«Чебурашке» увеличили бюджет, чтобы доработать графику фильма
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Бюджет фильма «Чебурашка» увеличили на 50 млн рублей из-за надобности доработать графику, но студии Yellow, Black and White требуются дополнительные средства. Она надеется получить дополнительное финансирование в размере 150 млн рублей.
Сейчас бюджет картины составляет 850 млн рублей — с учётом дофинансирования «Фонда кино», похоже, он может увеличиться до 1 млрд рублей. При этом компания рассчитывает, что сборы фильма составят… 1 млрд рублей. То есть планов на окупаемость ленты нет.
Если совсем просто, то студия с фильма получает примерно половину стоимости — вторую половину забирают кинотеатры.
Ранее студия показала новый ролик «Чебурашки» — и многие остались недовольны тем, как там выглядел Чебурашка. Зрители отмечали, что в первом ролике он казался куда убедительнее.
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