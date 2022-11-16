Call of Duty: Warzone 2 официально запустили по всему миру

Activision решила не ждать официального старта и запустила серверы Call of Duty: Warzone 2 по всему миру. Менять регион больше не нужно. Однако ранние ограничения сохраняются.
В DMZ (аналог The Division, Escape from Tarkov или Hazard Zone из Battlefield 2042) можно играть исключительно втроём — или с отключением заполнения отряда, но другие игроки в матче будут играть втроем.
Королевская битва
Фото: Activision
В королевской битве вообще включены исключительно отряды — то есть матчи на четверых.
DMZ
Фото: Activision
Возможно, в королевскую битву добавят возможность играть в одиночку, вдвоём и втроем через пару часов — в 21:00 мск с обновлением списка режимов. А вот DMZ в ближайшее время останется режимом исключительно на троих.
Ранее сегодня в Call of Duty: Modern Warfare 2 стартовал первый сезон — он общий с Warzone 2.
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