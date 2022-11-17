Перекупы теряют интерес к PS5
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Старт продаж PS5 в России многие наверняка запомнили по перекупщикам, которые продавали консоль за бешеные деньги. Несмотря на это, консоли покупали даже втридорога, поскольку всем хотелось поскорее опробовать новое устройство Sony.
С тех пор прошло два года, и интерес перекупщиков к PS5 постепенно падает. Об этом стало известно благодаря анализу Netacea. Согласно данным, PS5 впервые с ноября 2020 года не входит в тройку предметов, которые чаще всего продают перекупщики. Несмотря на это, PS5 находится на четвёртой позиции. Интерес к консоли есть, но он уже упал.
Топ вещей, в которых заинтересованы перекупщики
- Шлёпанцы Adidas Yeezy Slide Bone
- Кроссовки Nike Dunk Low Panda
- Карты Panini Donruss Optic Football
- PlayStation
- Кроссовки Jordan 1 Retro Low OG UNC
Также в Netacea отметили, что стоимость консоли при перепродаже осталась почти той же — она уменьшилась лишь на 2%. Сейчас купить PS5 в России намного легче, чем два года назад.
Новость по темеИсточник: PS5 Slim со съёмным дисководом выйдет осенью 2023 года
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