Эми Адамс хотела бы вновь стал любовью Супермена в исполнении Генри Кавилла

Эми Адамс, которая сыграла возлюбленную Супермена Лоис Лейн в «Человеке из стали» и других фильмах DC, хочет вернуться к своей героине. Этим желанием она поделилась с журналистами Variety вскоре после того, как стало известно о возвращении Генри Кавилла в киновселенную DC.

Эми очень рада за Генри Кавилла и считает его «замечательным Суперменом». При этом она не знает, вернётся ли к роли Лоис Лейн в новых фильмах о Супермене — представители Warner Bros. пока не связывались с ней. По её словам, она не будет против, если роль Лейн дадут другой актрисе.

Будет отлично, если роль Лоис вновь доверят мне. Но если её отдадут кому-то другому, то ничего страшного. Лейн в прошлом играли так много замечательных актрис, и я поддерживаю любое направление, в котором пойдёт Warner Bros.

Пока известно очень мало конкретных планов о будущем Супермена в исполнении Генри Кавилла. Сейчас Warner Bros. принимает предложения от сценаристов для продолжения «Супермена». Сам Кавилл рад вернуться в DC, а нового куратора комиксовой киновселенной Джеймса Ганна он считает крайне талантливым человеком.