Снова на коне: Red Dead Redemption 2 вернулась в чарт Steam

Valve представила топ самых продаваемых игр в Steam в период с 21 по 27 ноября. В топ-10 вернулся нашумевший вестерн Red Dead Redemption 2, который недавно обновил на платформе собственный рекорд трёхлетней давности. 26 ноября в боевик одновременно играли более 59 тыс. людей. Игра расположилась на третьей строчке.
Первое место продолжает удерживать портативная Steam Deck, на втором остался шутер Call of Duty: Modern Warfare 2. А Warhammer 40,000: Darktide, который выйдет уже 30 ноября, спустился с третьей на четвёртую позицию.
В чарт также вернулись JRPG Persona 5 Royal (8-е место), кооперативный хит It Takes Two (9-е место), Cyberpunk 2077 (5-е место), а также God of War (6-е место). На фоне стартовавшего чемпионата мира по футболу пользователи Steam снова проявили интерес к FIFA 23 — спортивный симулятор захватил седьмое место.
Чарт продаж в Steam с 21 по 27 ноября:
- Steam Deck;
- Call of Duty: Modern Warfare 2;
- Red Dead Redemption 2;
- Warhammer 40,000: Darktide (предзаказ);
- Cyberpunk 2077;
- God of War;
- FIFA 23;
- Persona 5 Royal;
- It Takes Two;
- Battlefield 5.
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