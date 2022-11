Снова на коне: Red Dead Redemption 2 вернулась в чарт Steam

Valve представила топ самых продаваемых игр в Steam в период с 21 по 27 ноября. В топ-10 вернулся нашумевший вестерн Red Dead Redemption 2, который недавно обновил на платформе собственный рекорд трёхлетней давности. 26 ноября в боевик одновременно играли более 59 тыс. людей. Игра расположилась на третьей строчке.

Первое место продолжает удерживать портативная Steam Deck, на втором остался шутер Call of Duty: Modern Warfare 2. А Warhammer 40,000: Darktide, который выйдет уже 30 ноября, спустился с третьей на четвёртую позицию.

В чарт также вернулись JRPG Persona 5 Royal (8-е место), кооперативный хит It Takes Two (9-е место), Cyberpunk 2077 (5-е место), а также God of War (6-е место). На фоне стартовавшего чемпионата мира по футболу пользователи Steam снова проявили интерес к FIFA 23 — спортивный симулятор захватил седьмое место.

Чарт продаж в Steam с 21 по 27 ноября: