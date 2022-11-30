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Blizzard опять облажалась. Фанатов Overwatch 2 лишили обещанных скинов

Blizzard опять облажалась. Фанатов Overwatch 2 лишили обещанных скинов
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Некоторые фанаты Overwatch League, которым обещали за просмотры киберспортивных матчей по Overwatch 2 бесплатные скины, их в итоге не получили. Пользователей должны были наградить обликами после 15 ноября, но награды за насмотренные часы получили не все.

Один из фанатов насмотрел более 35 часов игр — он должен был гарантированно получить вознаграждение. При этом Blizzard ему сообщила, что призы не положены тем, кто не выполняет условия акции.

Сообщается, что служба поддержки компании не может проверять соответствия условиям акции и как-то помогать пользователям, которые не получают призовые облики.

Поддержка не может проверить соответствие условиям для получения наград за просмотр Overwatch League и не может помочь с этой проблемой.

Фото: Blizzard

После этого сообщения многие игроки сообщили, что продолжат смотреть игры лиги, но тратить на это дело десятки часов они больше не хотят.

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