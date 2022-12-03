По игре Sifu снимут фильм. За него взялись авторы «Джона Уика» и «Никто»

Кинокомпания Story Kitchen и студия Sloclap стали партнёрами, чтобы экранизировать кунг-фу экшен Sifu. Сценарий доверили опытному Дереку Колстаду, который написал первого «Джона Уика» и «Никто» Ильи Найшуллера. Кто поставит экранизацию игры, пока неизвестно.

Sifu — это классическая история мести в формате гонконгского рукопашного боевика. Ученик шифу (так называют в Китае учителей ушу) жаждет отомстить за убийство наставника. В игре масса ярких, сложных и реалистичных схваток с врагами — постановка напоминает фильмы «Рейд» и работы знаменитого боевого хореографа и режиссёра Юэнь У-Пина (поставил драки в первых трёх частях «Матрицы» и в «Убить Билла»). После каждого поражения главный герой становится старше.

Недавно стало известно, что съёмки «Никто 2» стартуют в 2023 году. А за сюжет отвечает упомянутый выше Дерек Колстад.