Оффлейнер Team Secret Роман Resolut1on Фоминок заразился лихорадкой денге в тропиках
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26-летний киберспортсмен Роман Resolut1on Фоминок, выступающий за состав Team Secret по Dota 2, сообщил о том, что заболел лихорадкой денге.
Оффлейнер опубликовал фото из больницы и рассказал, что заразился во время путешествия по тропикам — в последнее время он отдыхал в Индонезии.
Жизнь в тропиках бывает опасна! Заразился лихорадкой денге.
P.S.: это не моя моча, это витамины =)
Фото: Соцсети Resolut1on
Игрок не сообщил, в каком формате протекает болезнь и как долго продлится его лечение. Другие подробности также неизвестны.
Лихорадка денге — острое вирусное заболевание, которое между людьми переносят комары. При болезни характерны повышение температуры, озноб, боли в костях и мышцах, а также зудящая сыпь и отёки на лице.
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