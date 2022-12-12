«Ведьмака 3» для PS5 оценили выше, чем Elden Ring и God of War Ragnarok
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Появились первые обзоры «Ведьмака 3» для PS5 — и сейчас на Metacritic у некстген-версии аж 97 баллов. То есть выше, чем у Elden Ring (96 баллов) и God of War Ragnarok (94 балла).
Понятно, что это не совсем честные «обзоры». Они больше оценивают техническое состояние релиза, нежели качество самой игры — да и их совсем мало (всего четыре штуки). Критики изданий PSX Brasil, VGC, Noisy Pixel и Push Square отмечают, что одна из лучших игр в истории стала ещё лучше.
До выхода обновлённой версии остаётся совсем чуть-чуть: на PS5 она появится 14 декабря в 00:01 мск, а на Xbox и ПК — спустя три часа после этого. Владельцы оригинальной игры получат новую версию полностью бесплатно. Среди улучшений, кстати, будет и исправление русской озвучки.
Новость по темеВ некстген-версии «Ведьмака 3» улучшат русскую озвучку
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