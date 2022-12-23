Virtus.pro по Dota 2 сделала экстренную замену после пожизненного отстранения своего керри

Российский киберспортивный клуб Virtus.pro объявил, кто займёт место Камиля Koma’ Биктимирова в составе по Dota 2 — ранее Valve пожизненно дисквалифицировала игрока за попытки выдать себя за членов других команд.

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Новым керри коллектива стал Александр krylat Крылатов, который ранее выступал за молодёжный состав Team Unique, PuckChamp и Team Empire Hope.

Руководитель Virtus.pro по Dota 2 Александр Соломонов отметил, что замену пришлось искать в ограниченные сроки:

Сложившаяся ситуация стала полной неожиданностью и стрессом для команды. Тем не менее в кратчайшие сроки мы приступили к тестам потенциальных кандидатов на замену и решили этот вопрос за два дня.



Сегодня krylat становится новым керри Virtus.pro. Мы рассматривали трёх кандидатов, сыграли тестовые игры с двумя из них и остановили свой выбор на Саше. Это игрок нужной позиции, с опытом выступления в высшем дивизионе DPC, который к тому же был свободным агентом в этот период.

Клуб также подтвердил, что сохранил слот в региональной лиге Dota Pro Circuit, хотя и сделал замену после закрытия трансферного окна.

Состав Virtus.pro по Dota 2 на 2023 год: