Virtus.pro по Dota 2 сделала экстренную замену после пожизненного отстранения своего керри
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Российский киберспортивный клуб Virtus.pro объявил, кто займёт место Камиля Koma’ Биктимирова в составе по Dota 2 — ранее Valve пожизненно дисквалифицировала игрока за попытки выдать себя за членов других команд.
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Новым керри коллектива стал Александр krylat Крылатов, который ранее выступал за молодёжный состав Team Unique, PuckChamp и Team Empire Hope.
Руководитель Virtus.pro по Dota 2 Александр Соломонов отметил, что замену пришлось искать в ограниченные сроки:
Сложившаяся ситуация стала полной неожиданностью и стрессом для команды. Тем не менее в кратчайшие сроки мы приступили к тестам потенциальных кандидатов на замену и решили этот вопрос за два дня.
Сегодня krylat становится новым керри Virtus.pro. Мы рассматривали трёх кандидатов, сыграли тестовые игры с двумя из них и остановили свой выбор на Саше. Это игрок нужной позиции, с опытом выступления в высшем дивизионе DPC, который к тому же был свободным агентом в этот период.
Клуб также подтвердил, что сохранил слот в региональной лиге Dota Pro Circuit, хотя и сделал замену после закрытия трансферного окна.
Состав Virtus.pro по Dota 2 на 2023 год:
- Александр krylat Крылатов;
- Илья squad1x Кувалдин;
- Евгений Noticed Игнатенко;
- Олег sayuw Каленбет;
- Андрей Dukalis Куропаткин.
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