Слепой геймер прошёл большую часть God of War Ragnarok самостоятельно

В последние годы выросла популярность игр с большим спектром настройки доступности. Разработчики создают опции для людей с ограниченными возможностями, чтобы они, как и остальные геймеры, могли наслаждаться любимыми играми. Преуспела в этом Sony Santa Monica, которая внедрила много функций в God of War и God of War Ragnarok.
Недавно блогер под ником SightlessKombat рассказал, что благодаря настройкам доступности смог пройти God of War Ragnarok от начала и до конца почти без посторонней помощи. God of War 2018 года блогер проходил вместе с консультантом. Авторы экшена увидели его прохождение и попросили помочь улучшить опции для Ragnarok.
У меня никогда не было зрения, и я начинал с того, что не знал, как работают игры или любые связанные с ними технологии.
По словам SightlessKombat, он не мог играть в Halo или Call of Duty без большой помощи от других людей, а с Ragnarok ситуация иная благодаря богатым настройкам. За это он благодарен Sony Santa Monica.
Ролик, в котором блогер играет в Ragnarok
God of War Ragnarok доступна на PS4 и PS5.
- 27 декабря 2022
-
14:45
-
14:36
-
14:11
-
13:45
-
13:37
-
13:15
-
13:05
-
12:45
-
12:41
-
11:47
-
11:12
-
10:52
-
10:45
-
10:18
-
09:38
- 26 декабря 2022
-
20:39
-
20:05
-
19:21
-
18:53
-
18:24
-
17:56
-
17:35
-
17:28
-
16:54
-
16:25
-
15:55
-
15:51
-
15:23
-
14:51
-
14:49
-
14:21
-
14:13
-
14:06
-
13:45
-
13:39