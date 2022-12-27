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Слепой геймер прошёл большую часть God of War Ragnarok самостоятельно

Слепой геймер прошёл большую часть God of War Ragnarok самостоятельно
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В последние годы выросла популярность игр с большим спектром настройки доступности. Разработчики создают опции для людей с ограниченными возможностями, чтобы они, как и остальные геймеры, могли наслаждаться любимыми играми. Преуспела в этом Sony Santa Monica, которая внедрила много функций в God of War и God of War Ragnarok.

Недавно блогер под ником SightlessKombat рассказал, что благодаря настройкам доступности смог пройти God of War Ragnarok от начала и до конца почти без посторонней помощи. God of War 2018 года блогер проходил вместе с консультантом. Авторы экшена увидели его прохождение и попросили помочь улучшить опции для Ragnarok.

У меня никогда не было зрения, и я начинал с того, что не знал, как работают игры или любые связанные с ними технологии.

По словам SightlessKombat, он не мог играть в Halo или Call of Duty без большой помощи от других людей, а с Ragnarok ситуация иная благодаря богатым настройкам. За это он благодарен Sony Santa Monica.

Ролик, в котором блогер играет в Ragnarok

God of War Ragnarok доступна на PS4 и PS5.

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