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Где покажут и кто будет комментировать Dota Pro Circuit 2023 на русском — все детали

Где покажут и кто будет комментировать Dota Pro Circuit 2023 на русском — все детали
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Русскоязычная студия освещения FISSURE объявила список комментаторов и аналитиков, которые будут освещать региональные лиги Dota Pro Circuit 2023 на русском языке.

В список вошли 24 специалиста и профессиональных игрока. FISSURE покажет матчи пяти регионов (Китай, Азия, Европа, Северная и Южная Америка) на своих каналах на Twitch.

Соревнования для русскоязычных команд (регион «Восточная Европа») будет транслировать Paragon Events совместно с Dota2.ru. Студия пока не объявила, кто будет комментировать и анализировать игры.

Ведущие кастеры студии FISSURE на Dota Pro Circuit 2023:

  • Рустам Adekvat Мавлютов;
  • Алексей Lex Филиппов;
  • Никита Sheyl Демешов.

Ведущие аналитики студии:

  • Никита Zais Захаров;
  • Дмитрий Zloba Иринчук;
  • Дмитрий etokoval Коваль.

Сокастеры + аналитики:

  • Максим Shachlo Абрамовских;
  • Арсений ArsZeeqq Усов;
  • Никита 4ce Котков;
  • Артем Fng Баршак;
  • Халед sQreen Эль-Хаббаш;
  • Заур Cooman Шахмурзаев;
  • Андрей Afoninje Афонин;
  • Ернар Mantis Уразбаев;
  • Олег LastHero- Демидович;
  • Игорь Maden Моденов;
  • Станислав 633 Глушан;
  • Дмитрий UnderShock Большаков;
  • Глеб y0nd Важнов.

Кастеры онлайн:

  • Владимир w4yns Ивашковец;
  • Владимир gexsun Петряев;
  • Дмитрий Inmate Филинов;
  • Евгений Fervian Аксёнов;
  • Антон Grayne Афанасенко.

Матчи региональных лиг Dota Pro Circuit проходят с 5 по 29 января. Лучшие команды каждого региона примут участие в глобальном турнире Lima Major 2023.

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