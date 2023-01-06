Где покажут и кто будет комментировать Dota Pro Circuit 2023 на русском — все детали
Поделиться
Русскоязычная студия освещения FISSURE объявила список комментаторов и аналитиков, которые будут освещать региональные лиги Dota Pro Circuit 2023 на русском языке.
В список вошли 24 специалиста и профессиональных игрока. FISSURE покажет матчи пяти регионов (Китай, Азия, Европа, Северная и Южная Америка) на своих каналах на Twitch.
Соревнования для русскоязычных команд (регион «Восточная Европа») будет транслировать Paragon Events совместно с Dota2.ru. Студия пока не объявила, кто будет комментировать и анализировать игры.
Ведущие кастеры студии FISSURE на Dota Pro Circuit 2023:
- Рустам Adekvat Мавлютов;
- Алексей Lex Филиппов;
- Никита Sheyl Демешов.
Ведущие аналитики студии:
- Никита Zais Захаров;
- Дмитрий Zloba Иринчук;
- Дмитрий etokoval Коваль.
Сокастеры + аналитики:
- Максим Shachlo Абрамовских;
- Арсений ArsZeeqq Усов;
- Никита 4ce Котков;
- Артем Fng Баршак;
- Халед sQreen Эль-Хаббаш;
- Заур Cooman Шахмурзаев;
- Андрей Afoninje Афонин;
- Ернар Mantis Уразбаев;
- Олег LastHero- Демидович;
- Игорь Maden Моденов;
- Станислав 633 Глушан;
- Дмитрий UnderShock Большаков;
- Глеб y0nd Важнов.
Кастеры онлайн:
- Владимир w4yns Ивашковец;
- Владимир gexsun Петряев;
- Дмитрий Inmate Филинов;
- Евгений Fervian Аксёнов;
- Антон Grayne Афанасенко.
Матчи региональных лиг Dota Pro Circuit проходят с 5 по 29 января. Лучшие команды каждого региона примут участие в глобальном турнире Lima Major 2023.
Комментарии
- 6 января 2023
-
12:12
-
11:58
-
11:48
-
11:04
-
10:45
-
03:18
-
00:12
- 5 января 2023
-
20:19
-
19:43
-
19:27
-
18:55
-
18:38
-
17:59
-
17:48
-
17:22
-
16:17
-
15:32
-
15:14
-
14:50
-
14:13
-
13:47
-
13:21
-
13:16
-
12:49
-
12:45
-
12:21
-
12:14
-
12:00
-
11:41
-
11:39
-
11:19
-
11:06
-
10:45
-
10:38
-
10:22
Партнерский контент