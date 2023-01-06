Где покажут и кто будет комментировать Dota Pro Circuit 2023 на русском — все детали

Русскоязычная студия освещения FISSURE объявила список комментаторов и аналитиков, которые будут освещать региональные лиги Dota Pro Circuit 2023 на русском языке.

В список вошли 24 специалиста и профессиональных игрока. FISSURE покажет матчи пяти регионов (Китай, Азия, Европа, Северная и Южная Америка) на своих каналах на Twitch.

Соревнования для русскоязычных команд (регион «Восточная Европа») будет транслировать Paragon Events совместно с Dota2.ru. Студия пока не объявила, кто будет комментировать и анализировать игры.

Ведущие кастеры студии FISSURE на Dota Pro Circuit 2023:

Рустам Adekvat Мавлютов;

Алексей Lex Филиппов;

Никита Sheyl Демешов.

Ведущие аналитики студии:

Никита Zais Захаров;

Дмитрий Zloba Иринчук;

Дмитрий etokoval Коваль.

Сокастеры + аналитики:

Максим Shachlo Абрамовских;

Арсений ArsZeeqq Усов;

Никита 4ce Котков;

Артем Fng Баршак;

Халед sQreen Эль-Хаббаш;

Заур Cooman Шахмурзаев;

Андрей Afoninje Афонин;

Ернар Mantis Уразбаев;

Олег LastHero- Демидович;

Игорь Maden Моденов;

Станислав 633 Глушан;

Дмитрий UnderShock Большаков;

Глеб y0nd Важнов.

Кастеры онлайн:

Владимир w4yns Ивашковец;

Владимир gexsun Петряев;

Дмитрий Inmate Филинов;

Евгений Fervian Аксёнов;

Антон Grayne Афанасенко.

Матчи региональных лиг Dota Pro Circuit проходят с 5 по 29 января. Лучшие команды каждого региона примут участие в глобальном турнире Lima Major 2023.