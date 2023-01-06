Разработчики Dota 2 опять перепутали сингапурца Meracle с чемпионом мира Miracle
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Компания Valve ошиблась при оформлении раздела профессионального сезона Dota Pro Circuit 2023 внутри игры — разработчики добавили на страницу сингапурского киберспортсмена Гальвина Meracle Вэня фото другого человека.
Авторы Dota 2 спутали игрока Myth Avenue Gaming с чемпионом The International 2017 и четырёхкратным победителем мэйджор-турниров Амером Miracle- аль-Баркави, который этот сезон пропускает по болезни.
Фото: Dota 2
Любопытно, что это не первый случай, когда Valve путает этих киберспортсменов. В 2016 году авторы Dota 2 сделали ту же самую ошибку — тогда её поправили на следующий день.
6 января разработчики Dota 2 добавили в игру раздел Dota Pro Circuit 2023 и наборы поддержки команд с уникальными предметами.
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