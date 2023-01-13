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The International 2023 по Dota 2 может пройти в Сиэтле

The International 2023 по Dota 2 может пройти в Сиэтле
The International 2015
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Портал «Игромания» со ссылкой на собственные источники назвал место проведения главного турнира по Dota 2The International 12. По данным издания, следующий чемпионат мира по «Доте« пройдёт в Сиэтле, США.

Американский город уже принимал The International — шесть раз подряд, с 2012 по 2017 годы. Позднее турнир переехал из Штатов и проходил в Канаде, Китае и Румынии. Официально Valve не объявляла, где состоится следующее первенство мира по Dota 2.

Чемпионат мира The International по Dota 2 проходит ежегодно в конце лета или осенью. Призовой фонд турнира составляет $ 1,6 млн плюс 25% с продаж тематических внутриигровых предметов — так, в ноябре 2021 года он составил рекордные для киберспорта $ 40 млн.

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