Google позволит использовать геймпад от Stadia на других платформах

Google подтвердила планы по выпуску инструмента, который позволит использовать контроллер для облачной платформы Stadia в связке с другими устройствами через Bluetooth.

Сейчас эти геймпады работают только в облачной платформой Stadia, которая окончательно «уйдёт на покой» 18 января. Google пообещала в период с 16 по 22 января выпустить для своего контроллера патч, который разблокирует функцию Bluethooth-соединения, чтобы люди могли пользоваться этими джойстиками на консолях, ПК и других устройствах.

На следующей неделе мы выпустим инструмент для включения Bluetooth-соединения на вашем контроллере Stadia. Остальные подробности мы озвучим после релиза патча.

Корпорация в будущем планирует использовать облачную технологию Stadia в других сервисах. В каких именно, пока неизвестно.