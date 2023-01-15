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Google позволит использовать геймпад от Stadia на других платформах

Google позволит использовать геймпад от Stadia на других платформах
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Google подтвердила планы по выпуску инструмента, который позволит использовать контроллер для облачной платформы Stadia в связке с другими устройствами через Bluetooth.

Сейчас эти геймпады работают только в облачной платформой Stadia, которая окончательно «уйдёт на покой» 18 января. Google пообещала в период с 16 по 22 января выпустить для своего контроллера патч, который разблокирует функцию Bluethooth-соединения, чтобы люди могли пользоваться этими джойстиками на консолях, ПК и других устройствах.

На следующей неделе мы выпустим инструмент для включения Bluetooth-соединения на вашем контроллере Stadia. Остальные подробности мы озвучим после релиза патча.

Корпорация в будущем планирует использовать облачную технологию Stadia в других сервисах. В каких именно, пока неизвестно.

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