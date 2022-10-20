Rockstar позволит игрокам перенести прогресс Red Dead Online со Stadia

Игрок под ником Colour в конце сентября пожаловался, что он может потерять 6000 часов прогресса в онлайн-составляющей Red Dead Redemption 2 на Stadia, которая закроется в начале 2023 года. Недавно на его запрос ответила Rockstar — издатель заявил, что он и остальные игроки смогут перенести прогресс и заработанную валюту из Red Dead Online с облачной платформы Google на ПК, Xbox или PlayStation.

Фото: Twitter

Чтобы перенести прогресс, нужно связать профиль с основным аккаунтом Rockstar Games Social Club. Отмечается, что для переноса потребуется помощь техподдержки. Данные смогут перенести не все, а только те, кто играл в Red Dead Online минимум за 30 дней до официального объявления о закрытии Stadia.

Поддержка Google Stadia завершится 18 января 2023 года. Корпорация в будущем планирует использовать эту облачную технологию в других сервисах.