Rockstar сделала подарок фанату Red Dead Redemption 2. Он наиграл больше 6000 часов

Игрок, который наиграл в онлайне Red Dead Redemption 2 на Stadia более 6 тыс. часов, получил от Rockstar Games щедрый подарок — целую коробку с эксклюзивным мерчем по игре. Геймер опубликовал фото с подарками в своём «твиттере».

Фото: «Твиттер»

Напомним: из-за закрытия Stadia игрок в Red Dead Redemtion 2 под ником Colour в конце сентября сообщал, что он может потерять почти 6 тыс. часов прогресса в онлайн-составляющей вестерна.

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Rockstar уже успокоила фанатов, сообщив, что все, кто играл в Red Dead Online на Stadia минимум за месяц до объявления закрытия сервиса, могут перенести свой прогресс на ПК и консоли. Чтобы это сделать, нужно иметь связанный с платформой аккаунт Rockstar Social Club. Разработчики также рекомендуют по всем вопросам обращаться в службу поддержки издателя.

Google Stadia закрывается сегодня, 18 января 2023 года.