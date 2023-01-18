Фильм «Три мушкетёра: Д'Артаньян» с Евой Грин выйдет в России в конце апреля
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Как сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика», компания «Атмосфера кино» выпустит фильм «Три мушкетёра: Д'Артаньян» уже 27 апреля. Права на показ картины предоставила французская компания Pathe, которая вернулась в РФ несколько месяцев назад.
«Три мушкетера: Д’Артаньян» расскажет о приключениях гасконца Д'Артаньяна в Париже. Он отправляется в столицу Франции для того, чтобы спасти похищенную женщину. Главные роли в фильме исполнили Ева Грин («Город грехов»), Венсан Кассель («Ненависть») и Вики Крипс («Время»).
Ранее Pathe перенесла релиз комедии «Астерикс и Обеликс: Поднебесная» в России. Изначально ленту должны были выпустить в стране 14 февраля, однако премьеру отложили на неопределённый срок.
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