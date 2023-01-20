Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

HBO показала кадры из второй серии The Last of Us

HBO показала кадры из второй серии The Last of Us
Комментарии

HBO презентовала кадры из второго эпизода сериала The Last of Us, который выходит уже в это воскресенье — 22 января. На изображениях показана встреча с заражённым и неизвестным персонажем, которого играет Кристин Хаким. Она находится в напоминающем лабораторию помещении. В этом эпизоде расскажут историю происхождения мутировавшего кордицепса. На это намекает и название серии — «Заражённый».

Новость по теме
В сериале The Last of Us вирус распространился через муку и сахар

Скриншоты из второго эпизода сериала The Last of Us

Элли и Тесс

Фото: HBO

Тесс

Фото: HBO

Фото: HBO

Джоэл

Фото: HBO

Элли

Фото: HBO

Неизвестная женщина

Фото: HBO

Один из заражённых

Фото: HBO

В начале месяца авторы экранизации The Last of Us Нил Дракманн и Крэйг Мэйзин признались, что они решили сделать шоу более реалистичным. Они учли события, связанные с реальной пандемией COVID-19, и постарались научно обосновать появление в мире сериала вируса, который возник из настоящих грибов семейства Кордицепс.

Что происходит в первой серии The Last of Us? Джоэл и Элли встретились Что происходит в первой серии The Last of Us? Джоэл и Элли встретились
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023