HBO показала кадры из второй серии The Last of Us

HBO презентовала кадры из второго эпизода сериала The Last of Us, который выходит уже в это воскресенье — 22 января. На изображениях показана встреча с заражённым и неизвестным персонажем, которого играет Кристин Хаким. Она находится в напоминающем лабораторию помещении. В этом эпизоде расскажут историю происхождения мутировавшего кордицепса. На это намекает и название серии — «Заражённый».

Скриншоты из второго эпизода сериала The Last of Us

Элли и Тесс

Фото: HBO

Тесс

Фото: HBO

Фото: HBO

Джоэл

Фото: HBO

Элли

Фото: HBO

Неизвестная женщина

Фото: HBO

Один из заражённых

Фото: HBO

В начале месяца авторы экранизации The Last of Us Нил Дракманн и Крэйг Мэйзин признались, что они решили сделать шоу более реалистичным. Они учли события, связанные с реальной пандемией COVID-19, и постарались научно обосновать появление в мире сериала вируса, который возник из настоящих грибов семейства Кордицепс.