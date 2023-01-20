HBO показала кадры из второй серии The Last of Us

HBO презентовала кадры из второго эпизода сериала The Last of Us, который выходит уже в это воскресенье — 22 января. На изображениях показана встреча с заражённым и неизвестным персонажем, которого играет Кристин Хаким. Она находится в напоминающем лабораторию помещении. В этом эпизоде расскажут историю происхождения мутировавшего кордицепса. На это намекает и название серии — «Заражённый».
Скриншоты из второго эпизода сериала The Last of Us
Элли и Тесс
Фото: HBO
Тесс
Фото: HBO
Фото: HBO
Джоэл
Фото: HBO
Элли
Фото: HBO
Неизвестная женщина
Фото: HBO
Один из заражённых
Фото: HBO
В начале месяца авторы экранизации The Last of Us Нил Дракманн и Крэйг Мэйзин признались, что они решили сделать шоу более реалистичным. Они учли события, связанные с реальной пандемией COVID-19, и постарались научно обосновать появление в мире сериала вируса, который возник из настоящих грибов семейства Кордицепс.
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