Источник: дополнение к Elden Ring будет действительно огромным

FromSoftware не раскрывала деталей будущего контента для Elden Ring. Известно, что проект точно получит DLC, но какое оно будет, неизвестно. Датамайнер Лэнс МакДональд ещё в декабре 2022 года говорил о расширении, но скриншот появился только сейчас.

МакДональд отметил, что DLC будет действительно очень масштабным. О чём конкретно речь, датамайнер не сказал, хотя подчеркнул, что знает детали дополнения. Конечно, раскрывать их он не стал, но подметил, что, возможно, с выходом расширения появятся некие механики.

Фото: Reddit

Вполне возможно, DLC добавит в Elden Ring новую локацию, существ, оружие, броню и боссов. Сами разработчики не делились никакими деталями дополнения.

Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.