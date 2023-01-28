Сиквел «Майора Грома» уже в работе. Фильм создают авторы первой части
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Создатели супергеройского блокбастера «Майор Гром» и его приквела «Гром: трудное детство» запустили разработку полноценного сиквела. Они объявили об этом на фестивале Bubble Comic Con 2023.
Авторы отметили, что в продолжении они адаптируют комикс «Игра». А съёмки стартуют грядущей весной. К своим ролям вернутся Тихон Жизневский, Любовь Аксёнова, Алексей Маклаков, Александр Сетейкин, Сергей Горошко и другие. Дата премьеры картины пока неизвестна. Её точно покажут на больших экранах, а потом она появится и в онлайн-кинотеатрах.
Фото: BUBBLE
Намёк на продолжение авторы оставляли в сцене после титров и в первом «Майоре Громе», и в «Трудном детстве». Уверенность в выходе сиквела укрепилась после успеха первой части в онлайн-кинотетаре Netflix.
Интересный факт: 5 мая 2021 года «Майор Гром: Чумной Доктор» вышел на Netflix. 9 июня того же года блокбастер возглавил международный рейтинг онлайн-кинотеатра, при этом в 64 странах он попал в топ-10 самых просматриваемых фильмов.
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