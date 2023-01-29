В феврале PS Plus подарит четыре бесплатные игры

За несколько дней до официального объявления в Сеть уже по традиции утёк список бесплатных игр PS Plus Essential (базовой подписки) на следующий месяц. На этот раз подписчики получат сразу четыре проекта.

Ремейк «Мафии»

Рейтинг OpenCritic — 78%

Рейтинг Steam — 88%.

Отличная Mafia: The Definitive Edition не только осовременила оригинальную «Мафию» для современных платформ, но и расширила историю — где-то к лучшему, где-то к худшему. Несмотря на это, ремейк — всё ещё лучшая возможность познакомиться с классикой.

OlliOlli World

Рейтинг OpenCritic — 86%

Рейтинг Steam — 94%.

Превосходная, яркая и красочная аркада про скейтбординг. Большего тут и не скажешь.

Evil Dead

Рейтинг OpenCritic — 74%.

Неплохой кооперативный экшен по вселенной «Зловещих мертвецов», в который весело играть — по крайней мере, первое время. По подписке — отличная возможность собраться с друзьями.

Destiny 2: Beyond Light

Рейтинг OpenCritic — 71%

Рейтинг Steam — 50%.

Не полноценная игра, а дополнение для Destiny 2. Вряд ли оно заставит многих скачать игру, а уж тем более проникнуться шутером — «За гранью света» вышло больше двух лет назад и ещё тогда оказалось спорным. Будем надеяться, что в марте Sony отдаст подписчикам куда более крутое DLC — The WItch Queen.