В феврале PS Plus подарит четыре бесплатные игры

За несколько дней до официального объявления в Сеть уже по традиции утёк список бесплатных игр PS Plus Essential (базовой подписки) на следующий месяц. На этот раз подписчики получат сразу четыре проекта.
Ремейк «Мафии»
Рейтинг OpenCritic — 78%
Рейтинг Steam — 88%.
Отличная Mafia: The Definitive Edition не только осовременила оригинальную «Мафию» для современных платформ, но и расширила историю — где-то к лучшему, где-то к худшему. Несмотря на это, ремейк — всё ещё лучшая возможность познакомиться с классикой.
OlliOlli World
Рейтинг OpenCritic — 86%
Рейтинг Steam — 94%.
Превосходная, яркая и красочная аркада про скейтбординг. Большего тут и не скажешь.
Evil Dead
Рейтинг OpenCritic — 74%.
Неплохой кооперативный экшен по вселенной «Зловещих мертвецов», в который весело играть — по крайней мере, первое время. По подписке — отличная возможность собраться с друзьями.
Destiny 2: Beyond Light
Рейтинг OpenCritic — 71%
Рейтинг Steam — 50%.
Не полноценная игра, а дополнение для Destiny 2. Вряд ли оно заставит многих скачать игру, а уж тем более проникнуться шутером — «За гранью света» вышло больше двух лет назад и ещё тогда оказалось спорным. Будем надеяться, что в марте Sony отдаст подписчикам куда более крутое DLC — The WItch Queen.
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