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Ремейк Dead Space переведут на русский язык до конца февраля

Ремейк Dead Space переведут на русский язык до конца февраля
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Команда энтузиастов Team RIG анонсировала свою текстовую локализацию ремейка Dead Space. Они перевели на русский более 65 тыс. слов и смогли добавить их в игру. Точная дата выхода локализации неизвестна. Судя по тизеру, премьера состоится до конца текущего февраля.

Тизер перевода ремейка Dead Space от Team RIG

Недавно творческая группа Mechanics VoiceOver тоже объявила о работе над неофициальной русской локализацией ремейка Dead Space. Авторы планируют перевести и озвучить новинку: бюджет команда расценивает в 350 тыс. рублей. Для озвучивания игры Mechanics VoiceOver хотят привлечь Петра Гланца, Рамилю Искандер и Нону Виноградову — все трое участвовали в озвучке оригинального проекта 2008 года, а также во многих других проектах.

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