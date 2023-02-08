Ремейк Dead Space переведут на русский язык до конца февраля
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Команда энтузиастов Team RIG анонсировала свою текстовую локализацию ремейка Dead Space. Они перевели на русский более 65 тыс. слов и смогли добавить их в игру. Точная дата выхода локализации неизвестна. Судя по тизеру, премьера состоится до конца текущего февраля.
Тизер перевода ремейка Dead Space от Team RIG
Недавно творческая группа Mechanics VoiceOver тоже объявила о работе над неофициальной русской локализацией ремейка Dead Space. Авторы планируют перевести и озвучить новинку: бюджет команда расценивает в 350 тыс. рублей. Для озвучивания игры Mechanics VoiceOver хотят привлечь Петра Гланца, Рамилю Искандер и Нону Виноградову — все трое участвовали в озвучке оригинального проекта 2008 года, а также во многих других проектах.
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