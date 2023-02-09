Съёмки сериала по игре Fallout закончились

Amazon завершила съёмки первого сезона сериала по игровой вселенной Fallout. На Reddit опубликовали фото, которое свидетельствует об этом событии.

Фото: Reddit

Шоураннерами сериала по Fallout выступили Грэм Вагнер («Офис») и Женева Робертсон-Дуорет («Tomb Raider: Лара Крофт»). Пилотный эпизод адаптации поставил Джонатан Нолан («Мир Дикого Запада»). Кто снял остальные серии, пока неизвестно. Одну из главных ролей исполнила Элла Пернелл (голос Джинкс из «Аркейн»), вместе с ней снялся Уолтон Гоггинс («Омерзительная восьмёрка»), ему доверили роль гуля.

Съёмки начались ещё летом, но у сериала до сих пор нет даже примерной даты выхода. Премьера шоу состоится на Amazon Prime.

В прошлом месяце в сети появились атмосферные фотографии со съёмок проекта. На них можно увидеть декорации одного из эпизодов, которые сильно напоминают заправку Red Rocket. Её можно было увидеть и в Fallout 4.