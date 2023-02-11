СS:GO побила собственный исторический рекорд онлайна в Steam

10 февраля авторы CS:GO добавили в игру новую коллекцию косметических предметов The Revolution. Помимо этого, патч ввёл в игру ещё одну капсулу с наклейками и музыкальный набор с треками рэпера Дензела Карри. С релизом нового контента шутер побил свой личный рекорд онлайна в Steam. Об этом стало известно благодаря Steam DB.
В 2020-м пик онлайна CS:GO в Steam достиг 1 308 963 человек. Теперь он составляет 1 320 019 пользователей.
Пик онлайна СS:GO в Steam
Фото: Steam DB
В первый день пиковый онлайн недавно вышедшей Hogwarts Legacy остановился на 693 тыс. человек. Игра вошла в топ-10 игр с самым высоким пиковым онлайном. Новая игра по вселенной «Гарри Поттера» доступна на ПК, PS5 и Xbox Series. Пользователям PlayStation 4 и Xbox One придётся потерпеть до 4 апреля, а версия для Nintendo Switch выйдет аж 25 июля.
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