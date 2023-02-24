«Жалкая тень второй части». Игроки ругают Company of Heroes 3 в Steam

23 февраля состоялся релиз Company of Heroes 3 — новой стратегии в реальном времени, действие которой разворачивается во времена Второй мировой войны. Новинка от создателей прошлых частей серии и Age of Empires 4 вызывала смешанную реакцию от пользователей.

На момент публикации заметки отзывы игроков в Steam остановились на отметке в 56% положительных. В целом геймеры недовольны техническим состоянием новинки, отсутствием важных элементов для серии, а кто-то и вовсе жалуется на банальное повторение идей второй части.

Фото: Steam

Очень сырая игра, настроек матчей нет, рейтинговых матчей нет. Поиск матча долгий. Не чувствуются вообще попадания по танкам, то есть вообще ну никак.

Жалкая тень второй части.

Игра для мобильных устройств, но никак для 2023 года. Графика ужасная. Баланс вроде бы нормальный, но это даже не близко к COH 2. Звуки ужасны. Таблицы лидеров нет, повторов тоже нет.

Сложилось ощущение, будто поиграл в недоделанного клона второй части. Ждём обновлений, исправлений, графики и доделывания механик.

Им понадобилось 10 лет, чтобы сделать игру хуже, чем CОH 2, а затем попросить за это целых 60 долларов.

Company of Heroes 3 доступна на ПК в Steam. Игра не переведена на русский язык.