Valve объяснила растущую популярность CS:GO
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25 февраля Counter-Strike: Global Offensive поставила очередной рекорд: пиковый онлайн шутера в Steam превысил 1,355 млн человек. Это абсолютный рекорд для проекта, которому недавно стукнуло аж 10 лет.
Журналист Джейк Лаки поинтересовался в «Твиттере», с чем может быть связана растущая популярность игры, и официальный аккаунт CS:GO дал свой ответ. По словам разработчиков, всё дело в том самом постулате «Легко освоить, трудно стать мастером», с которым сталкиваются игроки в шутер.
Фото: Twitter
На понимание игры уходят минуты, а на её освоение — целая жизнь, и чем больше ты вкладываешься в игру, тем лучше результат. То чувство, когда всё наконец получается, никогда не устаревает. Будь это вантап, идеальный спрей, новый вариант раскидки, эйс или клатч. Всё это — Counter-Strike.
И с этим утверждением действительно сложно поспорить: мало какая игра дарит столько эмоций как обычным игрокам, так и зрителям на киберспортивных турнирах.
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