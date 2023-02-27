Шрек всё ещё жив! Героя не убили для «Кота в сапогах 2»

Режиссёр «Кота в сапогах 2: Последнее желание» Джоэль Кроуфорд опроверг слухи о гибели Шрека ради того, чтобы лучше раскрыть сюжет мультфильма.

Некоторые предположили, что создатели «убили» огра, чтобы ярче показать чувства Кота в сапогах — по сюжету сиквела он потратил все свои жизни и боится умереть. Теперь оказалось, что Шрек точно ещё жив, как и другие основные персонажи

Да, мы поднимаем тему смерти, но всё совсем иначе. Жизнь нужно прожить, ею нужно делиться, жить весело — поэтому мы не собираемся убивать Шрека.

При этом создатель «Кота в сапогах 2» признаёт, что в Далёком-Далёком Королевстве прошло очень много времени с момента событий «Шрека 4» — чтобы истратить девять жизней, Кот в сапогах потратил около десяти лет.

В середине января голливудский инсайдер Дэниэл Рихтман сообщил, что Dreamworks приступила к работе над новой частью «Шрека».