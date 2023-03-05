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Xbox Squad: Microsoft выпустит тостер в виде Xbox Series S

Xbox Squad: Microsoft выпустит тостер в виде Xbox Series S
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Microsoft решила выпустить стильный тостер, который выглядит как консоль Xbox Series S. Этой информацией поделилось издание Xbox Squad, оно же опубликовало изображения этого тостера. По словам журналистов, он будет стоить € 60.

Тостер в виде Xbox Series S

Фото: Xbox Squad

Вероятно, официальный анонс тостера состоится в этом году. Когда он может поступить в продажу, пока неизвестно. Ранее Microsoft выпустила мини-холодильник, вдохновлённый дизайном Xbox Series X. Он называется Xbox Mini Fridge.

Размер холодильника 177х63х76 см, а внутренняя подсветка выполнена в классическом зелёном цвете Xbox. При открытии дверцы воспроизводится звук загрузки консоли.

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Недавно глава Xbox Фил Спенсер стал гостем канала Xbox On. Он рассказал журналистам о сделке с Activision Blizzard и о многом другом.

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